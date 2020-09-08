توضح من وزارة الصحة بغزة بشأن رقم" 198" الاصابات "بكورونا"

حذرت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 8/9/2020 من التسرع في نشر احصائيات مغلوطة من قبل بعض المتسرعين والمستهترين قبل ان يتم نشر الاحصائية الرسمية عبر المنصات المعتمدة لوزارة الصحة .

وشددت الوزارة خلال بيان توضحي لها ان الوزارة نشرت الاحصائية الرسمية عبر منصاتها الساعة10:55 وتشمل 118 اصابة جديدة فقط ولم ننشر اي شيء قبلها حيث التأخير كان بسبب فني في البرنامج.

وبين انه تم تداول احصائية غير رسمية تحمل رقم وهمي 198.

وأهابت الوزارة بالجميع عدم التعامل الا بما يصدر رسميا عن الوزارة وعبر منصاتها المعتمدة أولا بأول.