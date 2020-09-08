القائد الخامنئي: اهانة الرسول الاعظم يكشف حقد الغرب تجاه الاسلام

أكد قائد الثورة الإسلاميّة السيد علي الخامنئي في بيان له إثر إهانة مجلّة فرنسية للرسول الأعظم محمّد (صلى الله عليه وآله وسلّم) على "أن الخطيئة الكبرى، والتي لا تغتفر، لإحدى المجلّات الفرنسية في إهانة الوجه المشرق والمقدس للرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله)، تكشف مرة أخرى عن عناد وحقد محفوفين بالشّر تضمرانه الأجهزة السياسيّة والثقافيّة في العالم الغربيّ تجاه الإسلام والمجتمعات الإسلاميّة".

وقال: "إنّ ذريعة حريّة الرّأي التي صرّح بها المسؤولون الفرنسيّون من أجل عدم إدانة هذه الجريمة الكبرى مرفوضةٌ بالكامل وخاطئة ومخادعة للرأي العام".

واوضح القائد الخامنئي "إن السياسات المعادية للإسلام من قبل الصهاينة والحكومات المتغطرسة تقف خلف هذه التحركات العدائية، والتي تتكرّر بين الفينة والأخرى. قد يكون هدف هذه الخطوة في هذه الفترة حرف أذهان الشعوب والحكومات في غرب آسيا عن المخططات القذرة التي ترسمها أمريكا والكيان الصهيوني لهذه المنطقة".

وقال "يجب على الشعوب المسلمة وخاصّة في بلدان غرب آسيا، ألا تنسى أبدًا عداء السياسيين والقادة الغربيين للإسلام والمسلمين، مع الحفاظ على اليقظة في قضايا هذه المنطقة الحساسة".