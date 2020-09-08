صحة غزة : تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 8/9/2020 ، عن تسجيل "118" إصابة بفيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة بعد إجراء عينات لـ1464، ليبلغ إجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي "1269".

أوضحت الصحة خلال تقريرها اليومي ان عدد الحالات النشطة حاليا "1171" منها ""1141 من المجتمع و 30 من العائدين.

وقالت الصحة ان عدد المتعافين 89 ، والوفيات 9 موزعة " 8" منها من داخل المجتمع و 1 من العائدين .

وبينت غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة انها تبحث الاجراءات المناسبة وفق الحالة الوبائية لكل منطقة ، مشددة الى انها بحاجة ماسة الى تكاثف الجميع من اجل كسر حلقات التفشي

وطالبت من الجميع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي عند الخروج من المنزل.

واكدت وزارة الصحة على تشديد اجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم الخروج .