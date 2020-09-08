الشخرة :قرار استمرار المدارس في الضفة سيكون بعد أسبوعين

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة د.كمال الشخرة ان وزارتي الصحة والتربية ستقيمان بعد اسبوعين اذا ما كان هنالك استمرار للدوام في المدارس من عدمه.

وبين الشخرة خلال تصريحات ل"صوت فلسطين" ان الاصابات التي تم رصدها لم تكن في الطاقم التدرسي وانما من مكان آخر."

وأوضح الشخرة الى ان القادمة ستشهد انتشارا كبيرا للفيروس خاصة في الخريف والشتاء في ضوء تحذيرات منظمة الصحة العالمية من الموجة القادمة من فيروس كورونا مؤكدا جاهزية فلسطين للتعامل مع هذه الموجة.

وأضاف الشخرة الوضع الوبائي في فلسطين مستقر ومسيطر عليه حتى الآن رغم الانتشار الواسع للوباء وعدم إقبال المواطنين على إجراء الفحوصات، مشيرا الى أن 90% من أسباب هذا الانتشار تعود للأعراس وبيوت العزاء وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية وشروط السلامة العامة .