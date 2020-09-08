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جيش الاحتلال يواصل حالة تأهب شمال فلسطين خشية من رد "حزب الله"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 10:24 - 08 سبتمبر 2020
حدود لبنان حدود لبنان
تقارير
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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب القصوى شمال فلسطين المحتلة خشية من رد "حزب الله اللبناني" على استشهاد أحد عناصره في سوريا.

وأكد الكاتب الإسرائيلي في صحيفة يديعوت احرنوت العبرية أليكس فيشمان أن الجيش لا زال مقتنعًا بأن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ما زال مصممًا على قتل جنود إسرائيليين ردًا على قتل الجيش عناصر لحزب الله في سوريا.

ووفقًا للكاتب الاسرائيلي فإن السيد نصرالله يعتقد أنه كخبير في المجتمع "الإسرائيلي" يعرف كيف يعلّم الإسرائيليين و كيف يصدمهم".

يُشار إلى أن السيد حسن نصرالله أكد مرارًا على أن رد الحزب على استشهاد أحد عناصره في سوريا قادمًا لا محال وعلى جيش الاحتلال أن ينتظر فقط ساعة الفصل.

 

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