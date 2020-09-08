حظر التجول يدخل يومه الـ15 على التوالي في قطاع غزة

يدخل حظر التجول اليوم الثلاثاء 8/9/2020 ، يومه الـ15 على التوالي وسط استمرار لتقسم القطاع وتخفيف الحظر عن بعض المناطق لخلوها تمام من الاصابات بفيروس "كورونا". المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، قال إن العدد الأكبر من الإصابات بفيروس كورونا تتركز في محافظة شمال قطاع غزة، مضيفاً أنه تم التخفيف الليلة الماضية من الإجراءات في محافظة غزة التي تتضمن مناطق لم يتفشّ فيها الوباء بشكل كبير من خلال فحوصات وزارة الصحة.

وأوضح البزم، أنه تم العمل منذ البداية من أجل كسر انتشار المرض والحد من تفشيه، والآن بعد مرور أكثر من أسبوعين استطعنا تحديد مراكز التفشي الكبيرة، ونفرض فيها الإجراءات المشددة، ونُخفف عن المناطق الأخرى.

وأشار إلى أن تخفيف الإجراءات يأتي في إطار ضوابط وليس إنهاءً للإجراءات بشكل كامل، ويتم السماح بالحركة وفق إجراءات السلامة والوقاية.

وتابع، أن الداخلية تحرص على أن تبقى الاحتياجات الأساسية للمواطن متوفرة في إطار ضوابط الوقاية والسلامة.

وأوضح البزم أن إجراءات تخفيف الإجراءات تخضع لتقييم مستمر وعلى مدار الساعة، في ظل تسخير الداخلية كل إمكاناتها البشرية والمادية لحماية شعبنا من الوباء الذي نواجهه بكل ما أوتينا من قوة.

ولفت إلى أن الأجهزة الشرطية والأمنية لديها تعليمات باستيعاب المواطنين، وتنفيذ القرارات المتخذة وفق الإجراءات القانونية.

وشدد على عدم السماح لأي مواطن أن يساهم في نشر المرض في أوساط المجتمع عبر مخالفة إجراءات السلامة المفروضة، والأجهزة المختصة تقوم بواجبها في حماية المواطنين. موجهاً التحية لشعبنا على انضباطه والتزامه بالإجراءات المتخذة، وتعاونه مع الأجهزة الشرطية والأمنية في تطبيقها.