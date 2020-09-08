روحاني: التاريخ يقف مع الشعب الايراني ومخططات ترامب فشلت باستهداف بلادنا

كشف الرئيس الايراني حسن روحاني شروط ايران للمفاوضات مع امريكا مؤكدًا أن التاريخ يشهد بأن الشعب الايراني لم يخضع مطلقًا أمام غطرسة وبلطجة أي قوة في العالم.

وقال روحاني خلال استقباله وزير خارجية سويسرا "ايغناتسيو كاسيس": "إن أمريكا ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن الامم المتحدة، عمدت طيلة عامين ونصف العام إلى فرض حظر جائر غير منصف على الشعب الايراني".

وأشار إلى أن المعيار السائد في العلاقات بين البلدان ينبغي أن يكون قائما على أساس القانون الدولي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فقد أوضح الرئيس روحاني، بأن أمريكا ومنذ سنوات تسعى وراء الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية والتدخل في شؤون البلاد، مبينا أن السيد ترامب تصور بناء على حساباته الخاطئة بأنه يستطيع من خلال الضغط وشن الحرب الاقتصادية أن يركع إيران.

وشدد الرئيس الإيراني، على أن "إيران كانت ولاتزال ملتزمة بالضوابط الدولية والاتفاقات متعددة الأطراف"، موضحا أنه "في أي وقت قررت واشنطن التخلي عن أخطائها والتعويض عن إجراءاتها اللاقانونية والعودة إلى القرار 2231 والاتفاق النووي، عند ذلك سيكون الطريق مفتوحا أمامها".

وتطرق روحاني، خلال اللقاء، إلى ممارسات الحظر والحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران واغتيال أحد كبار المسؤولين العسكريين في دولة أخرى، في إشارة إلى قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأيضا اختراق الاجواء الايرانية، مؤكدا أنها نماذج بارزة للإرهاب الاقتصادي والعمليات الإرهابية والإرهاب الملاحي من جانب هذا البلد.