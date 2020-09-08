"أنصار الله اليمنية" تستهدف مطار ابها السعودي بطائرات مسيرة انتحارية

أعلن المتحدث باسم "انصار الله اليمنية" العميد يحيى سريع استهداف مطار أبها الدولي في المملكة السعودية بعدد من الطائرات المسيرة الانتحارية.

وقال سريع في تغريدة له على تيوتر: "الهجوم المتواصل للطيران المسير على مطار أبها الدولي أدى إلى تعطيله لعدة ساعات".

وأضاف: "بفضل الله وتأييده سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي فجر اليوم بعدد من طائرات صماد 3 المسيره وكانت الاصابة دقيقة".

وتابع سريع "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي على التصعيد المتواصل لقوى العدوان وحصارهم المستمر للشعب اليمني العظيم، وعملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار".

وشدد سريع على أن "الهجوم المتواصل للطيران المسير على مطار أبها الدولي أدى إلي تعطيله لعدة ساعات".

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله قد ذكرت أن التحالف العربي كثف، أمس الاثنين، ضرباته الجوية على مناطق سيطرتها في محافظتي الجوف ومأرب اللتين تشهدان معارك بين مقاتلي الجماعة والجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، شمال اليمن.

وقال تلفزيون "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله"، إن طيران التحالف العربي نفذ 17 غارة على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت مناطق متفرقة في مديرية خب والشعف شرقي الجوف.