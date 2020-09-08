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وصية وليد جنبلاط لهنية.. ماذا عن سكك الحديد بين فلسطين والخليج

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 09:05 - 08 سبتمبر 2020
وصية وليد جنبلاط إلى اسماعيل هنية وصية وليد جنبلاط إلى اسماعيل هنية
تقارير
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قدم رئيس التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط وصية مهمة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

وجاء في الوصية التي نشترها وسائل اعلام لبنانية خلال لقاء جمع جنبلاط وهنية: " وصيتي لهنية هي وحدة الموقف الفلسطيني وهي الأهم والأساس مهما كانت الضغوطات".

وقال جنبلاط: "أنا جاهز للمساعدة بهذا الموضوع بما أملك من إمكانيات، وأنا أعده بتسهيل الحق البدائي بالعيش للاجئ الفلسطيني فالتمييز العنصري مجحف بحقه".

وحول سكك الحديد التي تربط فلسطين بدول الخليج العربي قال جنبلاط: "إن سكة حديد بين ​فلسطين و​الخليج قد ترى النور قريبا وخط أنابيب نفط قد يربط ​عسقلان​ بالبحر العربي".

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