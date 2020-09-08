تواصل اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 8/9/2020 ، الارتفاع بالتزامن مع انخفاض على سعر صرف الدولار الامريكي .
جاءت اسعار الذهب في فلسطين مقابل الشيقل والدولار الامريكي على النحو التالي :
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 209.29 شيكل $61.95
سعر الذهب عيار 22 191.85 شيكل $56.78
اسعار الذهب عيار 21 183.14 شيكل $54.20
اسعار الذهب عيار 18 156.97 شيكل $46.46
سعر الذهب عيار 14 122.09 شيكل $36.13
سعر الذهب عيار 12 104.65 شيكل $30.97
اسعار أوقية الذهب 6,509 شيكل $1,927
اسعار جنيه الذهب 1,465 شيكل $433.63
اسعار كيلو الذهب 209,295 شيكل $61,945
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
7 سبتمبر 209.62 183.42 157.22 122.28 104.81
6 سبتمبر 209.95 183.71 157.46 122.47 104.97
5 سبتمبر 209.93 183.69 157.45 122.46 104.97
4 سبتمبر 210.09 183.84 157.57 122.56 105.05
3 سبتمبر 208.91 182.80 156.69 121.87 104.46
2 سبتمبر 210.35 184.06 157.77 122.71 105.18
1 سبتمبر 212.64 186.07 159.48 124.04 106.32
31 أغسطس 212.31 185.77 159.23 123.85 106.15
30 أغسطس 212.43 185.88 159.32 123.92 106.21
29 أغسطس 212.42 185.87 159.32 123.91 106.21
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا