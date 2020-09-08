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اسعار الذهب في فلسطين اليوم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:30 - 08 سبتمبر 2020
الذهب والفضة الذهب والفضة
تقارير
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تواصل اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 8/9/2020 ،  الارتفاع بالتزامن مع انخفاض على سعر صرف الدولار الامريكي .

جاءت اسعار الذهب في فلسطين مقابل الشيقل والدولار الامريكي على النحو التالي :

الوحدة                              شيكل                     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24   209.29  شيكل            $61.95

سعر الذهب عيار 22    191.85  شيكل             $56.78

اسعار الذهب عيار 21   183.14  شيكل            $54.20

اسعار الذهب عيار 18    156.97 شيكل            $46.46

سعر الذهب عيار 14    122.09 شيكل              $36.13

سعر الذهب عيار 12  104.65 شيكل             $30.97

اسعار أوقية الذهب     6,509 شيكل                $1,927

اسعار جنيه الذهب      1,465 شيكل               $433.63

اسعار كيلو الذهب      209,295 شيكل           $61,945

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم          عيار 24        عيار 21             عيار 18        عيار 14        عيار 12

7 سبتمبر      209.62       183.42       157.22       122.28       104.81

6 سبتمبر      209.95       183.71       157.46       122.47       104.97

5 سبتمبر      209.93       183.69       157.45       122.46       104.97

4 سبتمبر      210.09       183.84       157.57       122.56       105.05

3 سبتمبر      208.91       182.80       156.69       121.87       104.46

2 سبتمبر      210.35       184.06       157.77       122.71       105.18

1 سبتمبر      212.64       186.07       159.48       124.04       106.32

31 أغسطس    212.31       185.77       159.23       123.85       106.15

30 أغسطس    212.43       185.88       159.32       123.92       106.21

29 أغسطس    212.42       185.87       159.32       123.91       106.21

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

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