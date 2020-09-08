تشهد اسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء 8 – 9 – 2020 استقرارًا منذ ايام عدة خلال عملية الصرف سواء بتحويل الليرة إلى دولار أو العكس.
وتحظى اسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الاجنبية الأخرى لا سيما الدولار الأمريكي اهتمامًا كبيرًا جدًا من قبل اللبنانيين في كل مكان.
وحازت الاسعار اللبنانية على تفاعل كبير من قبل المواطنين اللبنانيين بمختلف فئاتهم التجار والشباب ورجال الاعمال وغيرهم الكثير من الفئات.
وشهد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي انخفاضًا كبيرًا جدًا في قيمة الليرة في الفترة الماضية التي تتعدى السنوات والشهور.
وفقدت الليرة قيمتها بشكل كبير مما جعلها تحظى باهتمام محلي وعربي ودولي فهناك عدد كبير ممن يحاول الاستثمار في الدولار من خلال الليرة اللبنانية.
ولـ اسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي سعرين مختلفين سعر الصرف المركزي، وسعر الصرف في السوق السوداء.
وتابعت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار السوق السوداء اضافة إلى سعر صرف الليرة مقابل الدولار في المصرف المركزي.
وجاءت الاسعار على النحو التالي:
سعر صرف 1 (LBP) ليرة لبنانية = 0.0007 (USD) دولار أمريكي
سعر صرف 1 دولار أمريكي = 1,513.6900 ليرة لبنانية
تفاصيل التحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار الأمريكي
السعر الحالي 0.0007
سعر الشراء 0.0007
سعر البيع 0.0007
سعر الافتتاح 0.0007
اسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي
1 ليرة لبنانية يساوي 0.0007 دولار أمريكي
5 ليرة لبنانية يساوي 0.0033 دولار أمريكي
10 ليرة لبنانية يساوي 0.0066 دولار أمريكي
20 ليرة لبنانية يساوي 0.0132 دولار أمريكي
25 ليرة لبنانية يساوي 0.0165 دولار أمريكي
50 ليرة لبنانية يساوي 0.0330 دولار أمريكي
100 ليرة لبنانية يساوي 0.0661 دولار أمريكي
200 ليرة لبنانية يساوي 0.1321 دولار أمريكي
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اسعار الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية
1 دولار أمريكي يساوي 1,513.6900 ليرة لبنانية
5 دولار أمريكي يساوي 7,568.4500 ليرة لبنانية
10 دولار أمريكي يساوي 15,136.9000 ليرة لبنانية
20 دولار أمريكي يساوي 30,273.8000 ليرة لبنانية
25 دولار أمريكي يساوي 37,842.2500 ليرة لبنانية
50 دولار أمريكي يساوي 75,684.5000 ليرة لبنانية
100 دولار أمريكي يساوي 151,369.0000 ليرة لبنانية
200 دولار أمريكي يساوي 302,738.0000 ليرة لبنانية