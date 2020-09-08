تشهد اسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء 8 – 9 – 2020 استقرارًا منذ ايام عدة خلال عملية الصرف سواء بتحويل الليرة إلى دولار أو العكس.

وتحظى اسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الاجنبية الأخرى لا سيما الدولار الأمريكي اهتمامًا كبيرًا جدًا من قبل اللبنانيين في كل مكان.

وحازت الاسعار اللبنانية على تفاعل كبير من قبل المواطنين اللبنانيين بمختلف فئاتهم التجار والشباب ورجال الاعمال وغيرهم الكثير من الفئات.

وشهد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي انخفاضًا كبيرًا جدًا في قيمة الليرة في الفترة الماضية التي تتعدى السنوات والشهور.

وفقدت الليرة قيمتها بشكل كبير مما جعلها تحظى باهتمام محلي وعربي ودولي فهناك عدد كبير ممن يحاول الاستثمار في الدولار من خلال الليرة اللبنانية.

ولـ اسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي سعرين مختلفين سعر الصرف المركزي، وسعر الصرف في السوق السوداء.

وتابعت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار السوق السوداء اضافة إلى سعر صرف الليرة مقابل الدولار في المصرف المركزي.

وجاءت الاسعار على النحو التالي:

سعر صرف 1 (LBP) ليرة لبنانية = 0.0007 (USD) دولار أمريكي

سعر صرف 1 دولار أمريكي = 1,513.6900 ليرة لبنانية

تفاصيل التحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار الأمريكي

السعر الحالي 0.0007

سعر الشراء 0.0007

سعر البيع 0.0007

سعر الافتتاح 0.0007

اسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي

1 ليرة لبنانية يساوي 0.0007 دولار أمريكي

5 ليرة لبنانية يساوي 0.0033 دولار أمريكي

10 ليرة لبنانية يساوي 0.0066 دولار أمريكي

20 ليرة لبنانية يساوي 0.0132 دولار أمريكي

25 ليرة لبنانية يساوي 0.0165 دولار أمريكي

50 ليرة لبنانية يساوي 0.0330 دولار أمريكي

100 ليرة لبنانية يساوي 0.0661 دولار أمريكي

200 ليرة لبنانية يساوي 0.1321 دولار أمريكي

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اسعار الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية

1 دولار أمريكي يساوي 1,513.6900 ليرة لبنانية

5 دولار أمريكي يساوي 7,568.4500 ليرة لبنانية

10 دولار أمريكي يساوي 15,136.9000 ليرة لبنانية

20 دولار أمريكي يساوي 30,273.8000 ليرة لبنانية

25 دولار أمريكي يساوي 37,842.2500 ليرة لبنانية

50 دولار أمريكي يساوي 75,684.5000 ليرة لبنانية

100 دولار أمريكي يساوي 151,369.0000 ليرة لبنانية

200 دولار أمريكي يساوي 302,738.0000 ليرة لبنانية