بالأسماء: حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال نواب وأسرى محررين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 8/9/2020 حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان ونواب وأسرى محررين جلهم من مدينة الخليل .

وبحسب مصادر محلية فإن هذه الحملة شملت أحياء في المدينة وقرى وبلدات الخليل، وطالت نواب سابقين عن حركة الإصلاح و التغير في المجلس التشريعي وأسرى محررين ووالدة أسير.

وعرف من بين المعتقلين:

1. الاسير المحرر محمد إسماعيل أبو عرقوب.

2. الاسير المحرر فضل جبارين، من بلدة يطا شمال المدينة.

3. الاسير المحرر النائب في السابق بالتشريعي نايف الرجوب.

4. الاسير المحرر ياسر الرجوب.

5. الاسير المحرر ايوب العوادة.

6. الاسير المحرر عيسى الرجوب.

7. الاسير المحرر ادم ابو شرار.

8. الاسير المحرر عاطف رباع من شمال المدينة.

9. الاسير المحرر الشيخ إبراهيم الهذالين، من بلدة يطا شمال المدينة.

10. حذيفة و قتيبة المخامرة، من بلدة يطا شمال المدينة.

12. الاسير المحرر نافز شوامرة

13. الاسير المحرر رائد حمدان .

14. الاسير المحرر ليث عواودة .

15. الاسير المحرر احمد ابو سندس .

16. الاسير المحرر ثائر ابو سندس.

17. الاسير المحرر اسماعيل عواودة.

18. الاسير المحرر ضياء اسماعيل مسالمه.

19. محمود عيسى المسالمه.

20. محمد عبد الحميد مسالمه.

21. ثائر نعيم مسالمه.

22. سامي ابو عرقوب

23. الاسير المحرر منير مناصرة، من بلدة بني نعيم شرق المدينة.

24. الاسير المحرر اسامة شاهين.

25. الاسير المحرر مروان ابو فارة، من بلدة صوريف شمال غرب المدينة.

26. الاسير المحرر ثائر عوض، من بلدة بيت امر شمال المدينة.

27. الاسير المحرر عبد الباسط عودة الحروب.

28. الاسير المحرر الأستاذ معاذ ابو جحيشة.

29. الاسير المحرر النائب في المجلس التشريعي محمد اسماعيل الطل.

30. عدنان محمود الطل.

31. الدكتور زيد محمد ابو دية.

32. والدة الأسير هيثم البطاط، من بلدة الظاهرية جنوب المدينة.