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عائلة الغول تنفي رواية الاحتلال وتحمله مسؤولية حياة ابنتهم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:25 - 07 سبتمبر 2020
قوات الاحتلال شمال قطاع غزة قوات الاحتلال شمال قطاع غزة
تقارير
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حملت عائلة الغول الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ابنتها التي اعتقلها الاحتلال مساء اليوم، مدعياً أنها حاولت التسلل لداخل الأراضي المحتلة من شمال قطاع غزة.

وأوضحت عائلة الغول في بيان لها، أن ابنتهم المذكورة مفيده خضر الغول، هي من مواليد منطقة (السيفا) وتقيم مع أسرتها في المنطقة الواقعة بالقرب من الشريط الحدودي على شاطئ هربيا (زكيم) وهي تعاني منذ طفولتها من حالة عدم اتزان ووعي طبيعي وقد اعتادت على التسرب والمشي على الشاطئ الذي لا يبعد عن بيت أسرتها سوى بضعة عشرات من الأمتار.

وناشد العائلة الصليب الأحمر بالعمل على مراعاة ظروف السيده مفيده العقلية وإرجاعها إلى عائلتها.

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