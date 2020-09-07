ليونيل ميسي يلتئم مع زملائه في تدريبات برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عاد لاستئناف تدريباته مع فريقه برشلونة الإسباني، مساء اليوم الاثنين، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ميسي كان أول من وصل إلى ملعب التدريب، قبل 90 دقيقة من انطلاق المران.

وأضافت "قبل العودة للتدريبات كان على ميسي الخضوع لاختبار فيروس كورونا، وبعدما ظهرت النتيجة سلبية، إذ ينص بروتوكول الليغا على أنه يجب أن يتدرب بمفرده هذا الأسبوع".

وعاد ميسي بعدما أعلن استمراره ضمن صفوف البارسا حتى صيف 2021، وحال لم يوقع على عقد جديد مع البلوغرانا، سيكون حرًا للتفاوض مع الأندية الأخرى اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير المقبل.