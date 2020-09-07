وفاة 6 إسرائيليين وإصابة 1790 بفيروس كورونا

توفي 6 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1,790 إصابة جديدة بالفيروس، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، التي نقلتها "عرب 48"، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 26,722، بعد تعافي 105,435 (44 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 133,183.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,026 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في اسرائيل، في آذار/ مارس الماضي.

ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 470، فيما ارتفعت عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع ثلاث حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة، وبلغ العدد 139 حالة.