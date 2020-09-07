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العاروري: أي موجهة قادمة لن تنعم الجبهة الداخلية الإسرائيلية بالأمن

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:00 - 07 سبتمبر 2020
صالح العاروري صالح العاروري
تقارير
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قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، :" انه في حال حصلت مواجهة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، فلن تنعم الجبهة الداخلية الإسرائيلية بالأمن، وستكون هذه الجبهة جزءا من الحرب.

وفي موضوعٍ آخر، رحب العاروري بالدعوة الروسية لحركة حماس للقاء فلسطيني في روسيا، مؤكداً أن الحركة تستجيب لأي جهد من أجل إنهاء الانقسام، وجاهزة للتعاطي مع أي جهد مبذول لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأكد العاروري على أن التوافق الفلسطيني الداخلي هو عبارة عن سلاح قوي للتصدي لأي عدوان. معرباً عن أمله أن نصل قريبا إلى اغلاق الملفات الكبيرة التي نختلف عليها مع حركة فتح.

وأوضح العاروي أنه فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، فالانتخابات هي الأساس، بانتخاب مجلس وطني وانتخابات مجلس تشريعي وانتخابات رئاسية ستوجد شرعية لا يمكن مواجهتها. وأكد أن حركة حماس منفتحة على كل الخيارات فيما يتعلق في الانتخابات الرئاسية.

وحول لقاء الامناء العامين للفصائل، أوضح العاروري أن الجهد الأساسي في عقد الاجتماع هو فلسطيني ذاتي، مع وجود جهد تركي وقطري ومصري ولبناني كان لهم دور تشجيعي.

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