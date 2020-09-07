البزم: العدد الأكبر من الإصابات بكورونا يتركز في محافظة الشمال

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، إن العدد الأكبر من الإصابات بفيروس كورونا تتركز في محافظة شمال قطاع غزة، مضيفاً أنه تم التخفيف الليلة الماضية من الإجراءات في محافظة غزة التي تتضمن مناطق لم يتفشّ فيها الوباء بشكل كبير من خلال فحوصات وزارة الصحة.

وأوضح البزم، أنه تم العمل منذ البداية من أجل كسر انتشار المرض والحد من تفشيه، والآن بعد مرور أكثر من أسبوعين استطعنا تحديد مراكز التفشي الكبيرة، ونفرض فيها الإجراءات المشددة، ونُخفف عن المناطق الأخرى.

وأشار إلى أن تخفيف الإجراءات يأتي في إطار ضوابط وليس إنهاءً للإجراءات بشكل كامل، ويتم السماح بالحركة وفق إجراءات السلامة والوقاية.

وتابع، أن الداخلية تحرص على أن تبقى الاحتياجات الأساسية للمواطن متوفرة في إطار ضوابط الوقاية والسلامة.