رابط الفحص.. آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار غداً الثلاثاء

تبدأ غداً الثلاثاء عملية صرف المنحة القطرية، 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة، حسبما اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين.

و كانت الوزارة فعلت مساء اليوم رابط فحص اسماء المستفيدين من المنحة، و الذي يقدر عددهم 170000 اسرة، من بينهم اسماء من المحجوبين سابقاً و متضررين من جائحة كورونا.

و عن آلية الصرف أوضحت الناطقة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت أن صرف المنحة القطرية سيكون غدًا عبر مكاتب البريد و نحو مئة نقطة صرف من بينها معارض جوال واريدو، مشيرة الى أن عملية الصرف ستستمر لمدة خمسة أيام متتالية.

و وفقاً للمتحدثة باسم الوزارة، فقد تم اختيار الـ 70 ألف أسرة في المنحة القطرية وفق بيانات وزارة العمل من عمال المياومة والسائقين والعاملين في الفنادق او المحلات التجارية وسيصرف لهم لمرة واحدة.

و اوضحت الكحلوت أن قرابة 200 نقطة صرف تابعة لشركات "الاتصالات، وأريدو، وجوال"، حيث سيتم التواصل مع المنتفعين عبر رسائل قصيرة من المعرض نفسه، وسيقوم موظف المعرض نفسه بالصرف

رابط اسماء المستفيدين من هنا