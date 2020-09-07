وفد رسمي إماراتي يصل "إسرائيل" في غضون أسبوعين

كشف مسؤول "إسرائيلي" رفيع، اليوم الاثنين، أن وفدا رسمياً من دولة الامارات العربية المتحدة سيصل إلى "إسرائيل" في غضون أسبوعين.

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي لم يكشف عن اسمه، "من المتوقع أن يصل أول وفد اماراتي رسمي إلى "إسرائيل" في 22 أيلول/سبتمبر" الجاري، وسيضم الوفد ممثلين من مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والسياحة والعلاقات الدبلوماسية، الذين سيجرون محادثات متبادلة مع نظرائهم في إسرائيل".

وتعتبر زيارة الوفد خطوة أخرى في إطار التحركات المتبادلة بين "إسرائيل" والإمارات التي أعلنت تطبيع العلاقات الشهر الماضي.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق أن وفد الإمارات العربية المتحدة سيتم استقباله على السجادة الحمراء في "إسرائيل".