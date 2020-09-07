الآن.. تفعيل رابط فحص صرف المنحة القطرية 100 دولار دورة شهر 8

فعلت وزارة التنمية الاجتماعية مساء اليوم الاثنين رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المنحة القطرية، المخصصة للاسر المتعففة عن شهر اغسطس الماضي.

و كانت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة حددت اليوم ، الأشخاص الذين سيتم صرف المنحة القطرية لهم هذا الشهر.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم، أن صرف المنحة القطرية لهذا الشهر سيكون لكل من استلم أقل من 13 مرة ومن استلم 13مرة والأبناء 6 فما فوق.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد أعلن أن غداً الثلاثاء، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأوضح السفير العمادي أن اللجنة ستبدأ يوم الثلاثاء تسليم مساعداتها النقدية لـ 100 ألف أسرة متعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة، ثم ستبدأ عملية توزيع 100 دولار لـ 70 ألف أسرة أخرى من العوائل المتضررة بسبب تفشي فيروس "كورونا" في القطاع والمسجلة ضمن كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية.

وشدد على أن عملية التوزيع ستتم ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وأكد أيضا أن الجهات المعنية ستتبع إجراءات وقائية جديدة ومشددة خلال عملية توزيع المنحة القطرية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وأشار السفير العمادي إلى أن عملية التوزيع ستتم بإشرافٍ كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المختصة في القطاع وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

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