الصحة ستشرع بتطعيم الأطفال في بعض مراكزها الصحية بغزة الاربعاء المقبل

أعلن د. موسى عابد نائب مدير الادارة العامة للرعاية الاولية عن فتح باب بعض المراكز الصحية لتقديم خدمة تطعيم الأطفال في جميع محافظات غزة ابتداء من صباح بعد غد الاربعاء التاسع من سبتمبر.

وجاء ذلك عقب اجتماع تنسيقي مع وكالة الغوث للبدء في العمل بالتدريج في المناطق ذات التصنيف الاصفر والاخضر بحسب تصنيفات وزارة الداخلية.

وأكد د. عابد أن مراكز الرعاية الاولية ستستمر في تقليص خدماتها الصحية للمواطنين وستقتصر على خدمات التطعيم للأطفال فقط في المراكز التالية منطقة غزة( مركز شهداء الزيتون، مركز القبة ،مركز الفلاح ، و مركز شهداء الدرج ) ومنطقة الوسطى مراكز(دير البلح،وادي السلقا،الزوايدة) ومنطقة خان يونس مراكز(بني سهيلا، شهداء خان يونس، القرارة،عبسان الكبيرة)ومنطقة رفح مراكز(شهداء رفح،تل السلطان).