قافلة « تحيا غزة » تعبر الحدود الليبية – التونسية

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

وصلت إلى منفذ رأس اجدير على الحدود الليبية التونسية، أمس، قافلة “تحيا غزة” البريطانية التي تنقل مساعدات لقطاع غزة.

وحظيت القافلة باستقبال كبير من مختلف فعاليات المجتمع الأهلي الليبي عند وصولها إلى منطقة الحدود مع تونس، وأعدّت لها استقبالات حاشدة خلال عبورها مختلف المدن الساحلية.

من ناحية أخرى ذكرت مصادر بمؤسسة القذافي، أنها جهّزت قافلة من المساعدات الإنسانية بمشاركة واسعة من فعاليات المجتمع الأهلي، سترافق القافلة البريطانية.

وقال المدير الإعلامي للمؤسسة يوسف الختالي، إن القافلة الليبية “ستلتحم بقافلة “تحيا فلسطين” في ميدان الشهداء بطرابلس، وان قافلة ليبية ثانية ستلتحم مع القافلتين في مدينة بنغازي”، كما تنضمّ قافلة ثالثة بالقافلة البريطانية بمدينة الزاوية.