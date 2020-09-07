أكثر من 4 آلاف جندي (إسرائيلي) داخل الحجر الصحي بسبب "كورونا"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن 1400 جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي تم حجرهم داخل الحجر الصحي، جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح موقع و"الا" العبري، أن اعداد الجنود المحجورين داخل الحجر الصحي منذُ مارس الماضي بلغت 4878 جنديًا.

اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اصابة 2157 مستوطنًا إسرائيليًا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأكد الصحة الإسرائيلية، أنّ نسبة الإصابة من نسبة الفحوصات وصلت إلى 11.8٪، ما اعتبرته "مؤشرًا خطيرًا"، أي مصاب كل ثماني فحوصات.

وأشارت إلى أن عدد المصابين الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي بلغت 136 شخصًا، فيما وصلت عدد المتوفين بالوباء داخل (إسرائيل) إلى 1019 حالة وفاة.