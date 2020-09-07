جامعة فلسطين تقرر بشأن موعد و آلية بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة

أصدرت جامعة فلسطين بغزة، اليوم الإثنين، سلسلة قرارات بشأن العملية التعليمية في ظل تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة، والتزامًا بالتعليمات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بتفشي الفيروس.

وقالت جامعة فلسطين في بيان عبر صفحتها على فيسبوك إن نهاية الفصل الدراسي الصيفي لعام 2019-2020 ستكون بتاريخ 15-9-2020م.

وأضافت: "يبدأ الفصل الدراسي الأول 2020-2021 بتاريخ 22-9-2020 مع اعتماد التعليم الالكتروني لجميع المساقات النظرية حسب قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال نظام اليوبينار المعتمد بالجامعة".

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل للطلبة القدامى بتاريخ 12-9-2020، وسيتم الإعلان عن ترتيبات سداد الرسوم لاحقاً.

وأوضحت الجامعة أنه تقرر تأجيل المساقات العملية (التدريب الميداني- مشاريع التخرج- والعيادات الطبية والسريرية...) ليتم تنفيذها بالتعليم الوجاهي لحين سماح الظروف بذلك واستئناف الدراسة في الجامعة.

وأشارت إلى أنه سيتم اعتماد تقييم الطلبة خلال الفصل الدراسي الأول 2020-2021 من خلال العلامات الرقمية موزعة كالتالي 40% أعمال فصلية و60% الامتحانات النهائية في نهاية الفصل الدراسي.

وبالنسبة للطلبة الجدد، أوضحت الجامعة أنه يتم تقديم طلبات الالتحاق الكترونيًا من خلال الرابط المعلن عنه مسبقاً، ثم الاطلاع على الجداول الدراسية من خلال بوابة الطالب وسيتم الإعلان عن ترتيبات سداد الرسوم لاحقاً.

وبخصوص طلبة الدراسة العليا، أعلنت جامعة فلسطين أن بداية الفصل الدراسي الأول ستكون يوم السبت 3-10-2020 حيث سيتم اعتماد التعليم الوجاهي بناء على قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع أخذ جميع التوجيهات والتدابير الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة بخصوص ذلك.

ودعت كافة الطلبة للالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، سائلين المولى عز وجل أن يرفع الوباء والبلاء.