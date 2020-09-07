الاحتلال يفرج عن الأسير يحيى اصليح من سكان قطاع غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الأسير الفلسطيني يحيى احمد اصليح، من سكان جنوب قطاع غزة.

وأوضح مراسلنا، أن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير اصليح، بعد قضاء 12 عامًا من الأسر، وحرمته من لقاء والدته التي توفيت عام 2012م.

وأبدى الأسير يحيى اصليح حزنه الشديد على فراق والدته، وقال : إنه" يشهر بالالم، لان فرحتي لم تكتمل، وأمي ليست بجانبي".

وتوجه الأسير المحرر إلى مقبرة الشهداء، لقراءة الفاتحة على روح والده ووالدته وشقيقه، ثم سيتجه إلى دوان العائلة لاستقبال أهله وأحبابه وجيرانه.

وأكد في حديث له، ان أوضاع الاسرى في سجون الاحتلال مأساوية، حيثُ تشهد حملات تفتيشية وعقوبات مستمرة مع الحرمان من حقهم في العلاج، لاسيما مع تفشي الفيروس بالسجون، ما ينذر بالخطر على مئات الالاف من الاسرى، خاصة المرضى.

يشار إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تعتقل أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني داخل المعتقلات، التي تفتقر إلى أدنى متطلبات المعيشية والصحية الجيدة.





