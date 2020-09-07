القدرة: اصابات كورونا تتركز في الشمال بين المخالطين والمراجعين

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة: "إن محافظة الشمال سجلت أعلى عدد للمصابين بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية بنحو 125 اصابة تليها مدينة غزة بنحو 49 اصابة".

وأوضح القدرة في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين، أن عدد الحالات التي تم تسجيلها في الـ24 ساعة الماضية حتى البيان الصحفي الصباحي 182 اصابة لترتفع عدد الاصابات النشطة إلى 1054 اصابة

وقال: "هناك إجراءات متوازنة من حيث تخفيف القيود على حركة المواطنين في عدد من المناطق، تم اغلاق العديد من البؤر الوبائية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الإصابات تتركز حاليا بين المخالطين والمراجعين للخدمات الصحية"

وأضاف: "قطاع غزة يحتاج للمزيد من الأدوية حيث نسبة العجز لـ45%، وهناك قطاعات بالصحة تأثرت بشكل كبير من نسبة العجز".