إيران: 117 حالة وفاة و2152 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 22 الف و 410 شخصا، بعد تسجيل 117 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد 2،152 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 22 الف و 410 شخصا، بعد تسجيل 117 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد 2،152 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، اليوم الاثنين، عن آخر احصائيات كورونا في ايران قائلة: "خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد 2،152 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 388 الف و810 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 117 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 22 الف و410 شخص.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 335 الف شخص بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ويعاني 3733 شخص من حالة حرجة ويتلقوا العلاج في قسم العناية المشددة.

وأضافت لاري: أنه لحد الان تم اجراء ثلاثة ملايين و406 الف و55 فحصاً طبياً للكشف عن الاصابة بكورونا في انحاء البلاد.