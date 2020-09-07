إصابة لاعبين بفيروس "كورونا" في الدوري الإنجليزي

أصيب لاعبين من الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين، بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد أن أظهرت نتائج فحصهم الطبية بـ"الإيجابية".

وأفاد نادي مانشستر سيتي، عبر بيان، بإصابة الاعبين الدوليين وهما المهاجم الجزائري "رياض محرز" والمدافع الفرنسي "أيميريك لابورت" بالفيروس، مؤكدًا أن اعراض الوباء لم تظهر عليهما.

وأوضح سيتي، أن اللاعبين المصابين يعزلان نفسيهما، وفقا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية، لحماية الاخرين من الإصابة بالعدوى.

وتمنى النادي، لرياض وأيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد".

اللاعب محرز وجه رسالة اطمئنان لجماهيره عبر حسابة "تويتر"، وجاء فيها: "أنا بخير. احذروا جميعا واعتنوا بأنفسكم".

وشكر لابورت جماهيره على رسائل الدعم، وقال: "شكرا لكم جميعا على رسائلكم، كل شيء يسير على ما يرام قدر الإمكان، وأتابع البروتوكول الصحي في الأيام القليلة القادمة وسأعود قريبا. اعتنوا بأنفسكم".

يشار إلى أن نادي مانشستر سيتي ستكون له أول مباراة في الدوري ضد ولفرهامبتون يوم 21 سبتمبر الجاري.