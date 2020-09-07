أسرع طريقة عمل الملوخية الناشفة في البيت مع فوائدها الصحية

يواصل السكان البحث عن طريقة عمل الملوخية الناشفة ، حيثُ تعتبر من الاكلات الشهيرة بين سكان الوطن العربي بسبب طعمها اللذيذ والشهي، فضلاً عن أنّها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الانسان، وفي هذه المقالة، وضعنا لكم طريقة عمل الملوخية الناشفة، نتيجة لزيادة عمليات البحث عنها في مواقع الانترنت، منها: جوجل.

وتُعد طريقة عمل الملوخية الناشفة ذات الصيت اللامع سهلة وبسيطة ويمكن لأي شخص أن يحصل أن يقوم بإعدادها لطالما توفرت له مكونات الوجبة، علمًا أن جميع الفئات العمرية يمكن لها أن تتناول الملوخية بكل سهولة، لأنها تعتبر مفيدة للصحة والتي توفر الأمان للعائلة، كما انها سهلة الهضم والبلع.

وكالة فلسطين اليوم، حرصت على توفير طريقة اعداد الملوخية الناشفة في المنزل، وننوه إلى كافة مكونات الملوخية متوفرة في المحالات التجارية والأسواق.

وقبل أن نتطرق إلى مكونات وطريقة عمل الملوخية الناشفة، قد وضعنا لحضراتكم أبرز النصائح الصحية لإعدادها بطريقة صحية يستفيد منها جسم الانسان.

نصائح صحية عند عمل الملوخية الناشفة:

أولاً: النصيحة الأولى، يترتب على المعدّ أن يغسل ورق الملوخية وأن يقوم بتصفيتها جيدًا، ثم اختار قطع اللحم الخالية من الدهون، أو الدجاج الخالي من الجلد عند تحضير مرقة شوربة الملوخية، وأن لا تستخدم الكثير من الملح.

ثانيًا: يعتبر الأرز البني أكثر فائدة من الأرز العادي، لأنه غني بالألياف، والمعادن المفيدة لجهازك الهضمي، واحرص على عدم تغطية وعاء الملوخية حتى لا تسقط في القاع.

مكونات الملوخية الناشفة :

كوبين من الملوخية الناشفة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

4 فصوص من الثوم المفروم.

رشة من الملح، حسب الرغبة.

ربع كوب من الكزبرة.

3 أكواب من مرقة الدجاج أو اللحم.

طريقة عمل الملوخية الناشفة:

أولاً: في المرحلة الأولى من اعداد الملوخية الناشفة، انه على المعد أن يضع المرق على النار مع البهارات والملح حتى يغلي، ثم أضيف الملوخية وقلبي حتى تقارب الغليان لكن اطفئي قبل أن تفور، وغطيها.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة السابقة، قم بوضع ملعقة زيت مع ملعقة زبد في مقلاة ثم قم بتشويح الثوم ثم أضيفي الكزبرة والكمون حتى يصبح اللون ذهبيًا.

ثالثًا: في المرحلة الأخيرة، أضف الثوم المقلي على الملوخية. قدميها ساخنة مع الأرز الأبيض بالشعيرية.

وتتنمى وكالة فلسطين اليوم لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.