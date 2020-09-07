قدورة فارس يطالب السلطة لوقف التعامل مع البنوك التي تغلق حسابات الأسرى

دعا رئيس نادي الأسير قدورة فارس، السلطة الفلسطينية والجميع لوقف التعامل مع البنوك التي تغلق حسابات الأسرى حتى قبل صدور قرار "إسرائيلي" بذلك.

و قال فارس: "إن هذه البنوك لم تحترم وجودها على الأرض الفلسطينية، ونحن نفهم أن رأس المال جبان لكن لا نفهم أنه متواطئ مع الاحتلال".

و رفض البنك العربي، اليوم الاثنين، استلام حوالة مالية لرواتب 94 أسيرًا ومحررًا من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الجهات المختصة أن البنك أعاد الحوالة المالية الخاصة بالأسرى والمحررين إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية.

وفي ذات السياق استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين رفض استلام البنك العربي حوالة رواتب 94 أسيرًا ومحررًا، وإعادتها لحساب وزارة المالية.

وقالت "هيئة الأسرى" في بيانٍ لها، إن ما أقدم عليه البنك العربي برفض استلام حوالة رواتب 94 أسيرا ومحررًا، وإعادتها لحساب المالية، "خطوة مرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا".

وأكد رئيس الهيئة قدري أبو بكر، أن بعض البنوك الفلسطينية ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى الذين تم اعتقالهم حديثاً، كما ترفض صرف رواتب عدد من الأسرى، رغم تحويلها من وزارة المالية منذ ما يقارب الأسبوع.