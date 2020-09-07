قوات الاحتلال تقتحم سجن "جلبوع" وسط حالة من التوتر مع الاسرى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قسم 3 في سجن "جلبوع" الاسرائيلي، وسط حالة من التوتر الشديد داخل السجن، بعد الاعتداء على الاسرى الفلسطينيين.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن وحدة القمع "المتسادا" الاسرائيلية اقتحمت قسم الخاص بالسجن، وأجرت أعمال تفتيش استفزازية في غرفتي خمسة وستة.

وعدّ إعلام الاسرى، أن اقتحام القسم يأتي بعد أيام من أعمال القمع التي تعرض لها الأسرى في سجن "عوفر" على خلفية استشهاد الأسير داوود الخطيب.

وصعدت إدارة سجون الاحتلال من عمليات الاقتحام والقمع بحق الأسرى، وكان ذروتها بداية العام المنصرم، حيث شهد أعنف عمليات القمع منذ سنوات، حيثُ تمارس كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.

يشار إلى ان عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغت نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في السجون نحو 160 أسيرًا.