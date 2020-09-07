إصابة 10 طلبة ومعلمة إثر حادث سير بين حافلة مدرسة وشاحنة بمنطقة بمدينة الخليل

أصيب 10 مواطنين غالبيتهم من الأطفال، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم بين حافلة تقل طلاب وشاحنة في منطقة واد الكرم بالضاحية الغربية للخليل.

وقال رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الميزان التخصصي الدكتور شريف الطردي إن المصابين تم ادخالهم الى قسم الطوارئ بالمستشفى، وجميعهم في حالة صحية متوسطة، بينهم 9 اطفال ومعلمة.

وأضاف الدكتور الطردي، أن الطواقم الطبية في المستشفى تعاملت مع جميع الحالات وتم تقديم العلاجات اللازمة لهم، وسيتم تسريح المصابين من المستشفى خلال الساعات المقبلة ومساء اليوم، ومنهم قد يتم ادخاله الى الاقسام الداخلية في المستشفى لمتابعة علاجهم.