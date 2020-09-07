أقوى طريقة عمل البيتزا مثل المطاعم وخطوات عمل الصلصة

لا يزال السكان يبحثون عن طريقة عمل البيتزا ، على محركات البحص بالإنترنت، من أجل الحصول خطوات عمل البيتزا واعدادها في البيت ، حيثُ عرفت وجبة البيتزا منذُ القدم، وكانت تطبخ في كافة المطاعم بعد أن اثبتت جودتها في الطعم اللذيذ.

وتعود أصول البيتزا إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط كاليونان وتركيا حيث كانوا يقومون بإنضاج طبقة من العجين على حجر ساخن ويغطونها بأنواع المكونات المختلفة مثل اللحم والخضروات، ثم يقدمونها في أطباق رئيسية على موائد الطعام.

ثم انتقلت اعداد البيتزا إلى إيطاليا عن طريق الجنود، وكانوا يضيفون صلصة الطماطم والجبن إليها، وتعد نابولي الإيطالية مركز البيتزا، وبعدها نقلها الايطاليين إلى أمريكا.

وعن طريقة عمل البيتزا فتعتبر سهلة للغاية ولا تحتاج إلى عناء وجهد كبير، سوى تطبيق خطوات اعدادها بشكل صحيح، لذا قمنا بوضع تلك الخطوات في اسفل هذه المقالة الرائعة.

وتتميز وجبة البيتزا بانها سهلة الهضم والبلع ويمكن لكافة الفئات العمرية تناولها بكل أريحية، وهو ما جعلها صيتها ينتشر بسرعة عالية.

وعن مكونات البيتزا التقليدية فكانت تتكون من العجين والصلصة والطماطم والجبن وأحياناً تحتوي على لحم مفروم، واليوم يضاف إليها مجموعة من الابتكارات، منها: بهارات، ودجاج، وزيتون وذرة، بيض، خضروات، وريحان، زعتر، اناناس، لحم ضان أو بقر.

وفي غضون ذلك، حرصت وكالة فلسطين اليوم على توفير جميع خطوات عمل البيتزا، لكي يتمكن الجميع من معرفة تلك الخطوات وصناعة الوجبة اللذيذة والشهية في المنزل.

أبرز مكونات البيتزا:

كوب ماء دافىء

ملعقة صغيرة ملح

كيس خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

3 أكواب دقيق أبيض

ملعقتين من زيت الزيتون

طريقة عمل البيتزا :

أولاً- اضع الخميرة الفورية على الماء الدافىء و السكر، و ذوبيهم جيداً، ثم اخلط الدقيق بالملح وضعيهم في إناء كبير.

ثانيًا: اضف الزيت إلى الدقيق والملح، وبعدها اضف الماء والخميرة إلى الدقيق واخلطيهم جيداً.

ثالثًا: استمر في العجن واضف قليل من الماء إذا لزم الأمر، اضع العجين في إناء كبير وغلفيه جيداً، واتركيه لمدة ساعة حتى يخمر.

رابعًا: احضر صنيه البيتزا و اضع فيها قليل من الزيت، وابدأ بتقطيع العجين وافرديها جيداً فيها.

مقادير صلصلة البيتزا :

بصل مفروم

ملعقة زعتر

2 كوب من عصير الطماطم

ملعقة فلفل أسود

ثوم مفروم

طريقة عمل صلصة البيتزا :

أولاً: في الخطوة الاوى من طريقة عمل صلصة البيتزا: قم بتسخين إناء جيداً، ثم اضع فيه ملعقة من الزيت، وبعدها اضف إليها البصل المفروم وقلبيها جيداً.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة السابقة، اضف الثوم إلى البصل واستمرى فى التقليب حتى يأخذ اللون الذهبى، ثم اضف عصير الطماطم إلى البصل والثوم.

ثالثًا: اضف إلى الخليط السابق ملعقة الزعتر والفلفل الأسود.

رابعًا: في الخطوة الأخيرة انتظر حتى تنضج الصلصة، ثم ضعيها على عجينة البيتزا.

وفي نهاية المقالة نتنمى لكم طعامًا هنيئًا، وأن تنالوا اعجابها، كما ننوه إلى أننا سننشر لكم في المقالات المقبلة العديد من كيفية تحضير الوجبات اللذيذة كونوا على قرب.