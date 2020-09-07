سعر صرف الدولار الامريكي في لبنان اليوم الاثنين 7/9/2020

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم بتاريخ الاثنين 7-9-2020 ، من خلال تعاملات الصرافين و البنك المركزي اللبناني ، و السوق السوداء .

حيث جاء سعر الدولار في لبنان اليوم بتاريخ الاثنين 7-9-2020 كالتالي:

السوق السوداء

ارتفعت أسعار الدولار أمام الليرة اللبنانية، على نحو طفيف خلال تعاملات الليوم ، لتسجل 7325 للشراء و7375 للبيع.

وتشهد التعاملات على الدولار في “السوق السوداء” تقلبات حادة بين ارتفاعه صباحا ثم تراجعه منتصف اليوم وعودته إلى الارتفاع مساء خلال الأيام الماضية.

البنك المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.