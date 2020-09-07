بدء اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

انطلقت أعمال الدورة الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير إلى أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بعد يوم غدٍ.

وترأس وفد فلسطين في الاجتماع السفير المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين، والمستشارة جمانة الغول وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ويناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عددا من البنود التي تتناول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والصحية في العالم العربي، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي ومستجداته.

كما من المقرر أن يناقش المندوبين الدائمين تفعيل مبادرة السلام العربية، ومتابعة التطورات الجارية بالقدس، والاستيطان، واللاجئين، والتنمية، إضافة الى دعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وأهمية التعاون العربي في مجال التصدي لفيروس كورونا.