نقيب المحامين الشرعيين يدعو لإنصاف المحامين وادراج اسمائهم في منحة كورونا

دعا نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين أ. أيمن أبو عيشة، اللجنة الإدارة المختصة لمواجهة أزمة فيروس كورونا في قطاع غزة إلى انصاف المحاميين وادراج اسمائهم ضمن منحة كورونا كونهم من الفئات المتضررة بشكل كبير من الأزمة الحالية.

وأكد النقيب أبو عيشة، في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" أن المحاميين هم أحد الفئات المتضررة بشكل كبير بسبب ازمة كورونا نظرًا لاعتمادهم على عمل المياومة في كافة أعمالهم القانونية.

وأشار إلى أن نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين بذلت جهودًا عدة لمواجهة الأزمة وحاولت قدر الامكان مساعدة المحامين المنتسبين إليها وعددهم 730 محاميًا سواء بتوفير السلع الأساسية عن طريق توزيع قسائم شرائية، بقيمة 150 شيكل للمحامي المتزوج وقسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل للمحامي الأعزب، مبينًا ان النقابة اتخذت قرارًا بإعفاء المحامين المسددين لرسوم النقابة عام 2020 من رسوم عام 2021 بنسبة 50%.

وأكد أبو عيشة أن الامكانيات التي تتوفر لدى النقابة شحيحة جدًا وهي نفذت ما تستطيع لحماية المحامي وتوفير ما يساعده في ظل أزمة كورونا.

وأوضح أن النقابة خاطبت وزارة التنمية الاجتماعية التي حولتها إلى جنة العمل الحكومي بهدف ادراج أسماء المحامين المتزوجين وعددهم 322 محاميًا ضمن المنحة القطرية المخصصة لمتضرري كورونا.

وقال أبو عيشة: سنسعى جاهدين لعمل كل ما من شأنه أن يخفف من عبء المرحلة الحالية للمحامين وهذا واجب علينا؛ لكن على الحكومة أن تقوم بالتزاماتها في ظل هذه الظروف العصيبة".

وأضاف: "ندرك أن العجز في هذه المرحلة صعب ولكن الأصعب أن نمارس صمتنا، مشددًا على أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي وسيغني المحامي أنه ليس بالإمكان أكثر مما كان".

صورة عن الكتاب الذي قدمته نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين إلى لجنة العمل الحكومي لادراج اسماء المحامين المتزوجين لمنحة كورونا



