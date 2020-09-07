مطالبات بانشاء صندوق مماثل لـ "وقفة عز" في قطاع غزة

طالب نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة أسامة كحيل بإنشاء صندوق مماثل "لوقفة عز" في غزة يتم دعمه من أموال شركات القطاع الخاص المتمثلة بالاتصالات والبنوك وشركات التأمين وغيرها.

وقال كحيل في تصريح صحفي له إنه واجب على شركات القطاع الخاص المساهمة بالدفع لصندوق غزة لدعم شريحة العمال والاسر المتعففة التي دخلت على خط الفقر بسبب الحصار.

وأشار إلى أنه في حال استمرت هذه السياسة بتجاهل دعم فكرة انشاء صندوق لغزة سيتم انشاء صندوق موازي يتم الدفع له من أموال الشركات.

وأوضح كحيل أنه سيتم طرح فكرة انشاء الصندوق بشكل واضح خلال اجتماعنا مع الوفد الوزاري القادم من رام الله والمتواجد حالياً بغزة.