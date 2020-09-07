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روسيا: دول غربية استغلت فيروس كورونا لتصفية حساباتها

  • فلسطين اليوم - قبرص
  • 15:08 - 07 سبتمبر 2020
سيرغي لافروف سيرغي لافروف
تقارير
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بعض الدول الغربية استغلت فيروس كورونا لتصفية حساباتها مع حكومات غير مرغوب فيها.

وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة "فيليليفثيروس" القبرصية عشية زيارته إلى قبرص: "من الضروري وضع الخلافات (السياسية) جانبا، والاتحاد من أجل التوصل إلى حلول قابلة لحل القضايا الرئيسية في عصرنا، وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي".

وعبر لافروف عن سعادته، مشيراً إلى أن رد فعل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي على مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لعقد "قمة الدول الخمس" اتضح أنه "إيجابي ونال اهتمام الدول"، كما أعرب عن أمله في عقد القمة عندما "يصبح الوضع الوبائي مؤاتيا لذلك".

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