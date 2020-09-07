صحة غزة: وفاة مواطنة متأثرة باصابتها بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، وفاة مواطنة (56 عامًا) في مجمع الشفاء الطبي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، ان المواطنة عطاف عيد كايد الغولة 56 عاما توفيت داخل مجمع الشفاء الطبي جراء اصابتها بفيروس كورونا.

ويرتفع عدد الوفيات في قطاع غزة بسبب فيروس كورونا إلى 9 حالات بينهم حالة واحدة العائدين إلى القطاع عبر معبر رفح البري.

وكانت وزارة الصحة أعلنت صباح اليوم الاثنين تسجيل 182 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع عدد المصابين إلى 1054 حالة نشطة بينهم 1024 حالة داخل المجتمع و30 حالة من العائدين.