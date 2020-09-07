صحة رام الله: تسجيل 3 حالات وفاة 789 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 3 حالات وفاة و 789 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، وتعافي 581 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 5328 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت الكيلة، في بيان صحفي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.9 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأفادت بأن حالات الوفاة سجلت لمواطن من قطاع غزة، ومواطن (55 عاماً) من محافظة نابلس، ومواطن (37 عاماً) من بلدة إذنا في الخليل.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (162)، محافظة نابلس (39)، محافظة بيت لحم (41)، محافظة قلقيلية (27)، محافظة رام الله والبيرة (69)، جنين (15)، أريحا والأغوار (26)، طوباس (14)، طولكرم (16)، سلفيت (7)، قطاع غزة (182)، ضواحي القدس (54)، مدينة القدس (137).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (382)، محافظة جنين (5)، محافظة سلفيت (9)، محافظة طولكرم (16)، محافظة نابلس (15)، مدينة القدس (154)

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 32 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (اضغط هنا)، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.