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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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وزارة المالية تصدر تنويهاً بخصوص تسديد رسوم طلاب جامعة الإسراء من المستحقات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:57 - 07 سبتمبر 2020
وزارة المالية وزارة المالية
تقارير
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أعلنت وزارة المالية، عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الأول للعام الدراسي 2020/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة الإسراء من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، "على أن يستفيد من التسجيل (الموظف نفسه – الاب- الام- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ - أخت) بمبلغ 300 شيكل فقط تخصم من مستحقات الموظف لدى الوزارة.

وتابعت: على أن يكون الطالب مسجل للفصل الاول من العام الدراسي 2020/2021، مع العلم أن الأولوية لمن يسجل أولاً فالعدد محدود.

وسيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من تاريخ 26/9/2020م وحتى نهاية السحب والإضافة،
وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية)، حسبما جاء.

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