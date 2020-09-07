نابلس تعلن عن إجراءات جديدة بعد اكتشاف حالات مصابة بـ"كورونا"

أعلنت دائرة العلاقات العامة والاعلام لمحافظة نابلس شمال الضفة المحتلة، اليوم الاثنين، إجراءات جديدة في المحافظة، بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقررت محافظ نابلس، إغلاق مخيم العين لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، عقب ارتفاع أعداد الإصابات في المخيم.

ووصلت اعداد الإصابات بالفيروس إلى 14 إصابة بالفيروس، لإتاحة المجال لفرق الطب الوقائي من حصر المخالطين.

وأعلنت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة، تسجيل 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 341 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 4129 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الأحد ، أن حالات الوفاة سجلت لمواطنين من قطاع غزة (36 عاما و55 عاما)، ومواطنين اثنين من بيت لحم (67 عاما)، ومواطن من محافظة الخليل (75 عاما).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (132)، محافظة نابلس (31)، محافظة بيت لحم (47)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (50)، جنين (6)، سلفيت (22)، أريحا والأغوار (10)، طوباس (8)، طولكرم (21)، قطاع غزة (162)، ضواحي القدس (42)، مدينة القدس (80).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (33)، أريحا والأغوار (99)، محافظة الخليل (45)، محافظة جنين (4)، محافظة سلفيت (1)، مدينة القدس (159).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.