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الكحلوت: تم اختيار 70 الف اسرة من المتضررين من جائحة كورونا في المنحة القطرية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:43 - 07 سبتمبر 2020
المنحة القطرية المنحة القطرية
تقارير
إعلان شركة جوال
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أكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت أن صرف المنحة القطرية سيكون غدًا عبر مكاتب البريد و نحو مئة نقطة صرف من بينها معارض جوال واريدو، مشيرة الى أن عملية الصرف ستستمر لمدة خمسة أيام متتالية.

و وفقاً للمتحدثة باسم الوزارة، فقد تم اختيار الـ 70 ألف أسرة في المنحة القطرية وفق بيانات وزارة العمل من عمال المياومة والسائقين والعاملين في الفنادق او المحلات التجارية وسيصرف لهم لمرة واحدة.

و اوضحت الكحلوت أن قرابة 200 نقطة صرف تابعة لشركات "الاتصالات، وأريدو، وجوال"، حيث سيتم التواصل مع المنتفعين عبر رسائل قصيرة من المعرض نفسه، وسيقوم موظف المعرض نفسه بالصرف.

و بينت الكحلوت أنه في حال الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالكشوفات سيتم الإعلان عن الرابط وبما أن الصرف غدًا سيتم الإعلان عن الرابط مساء اليوم على أقرب تقدير.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد أعلن أن غداً الثلاثاء، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأوضح السفير العمادي أن اللجنة ستبدأ يوم الثلاثاء تسليم مساعداتها النقدية لـ 100 ألف أسرة متعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة، ثم ستبدأ عملية توزيع 100 دولار لـ 70 ألف أسرة أخرى من العوائل المتضررة بسبب تفشي فيروس "كورونا" في القطاع والمسجلة ضمن كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية.

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