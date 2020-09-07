البرش: 60% من الأدوية غير متوفرة لدى وزارة الصحة بغزة

أعلن مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة بغزة منير البرش اليوم الاثنين أن 60 % من الأدوية غير متوفرة.

و أشار البرش خلال لقاء وزيرة الصحة مي كيلة بالقائمين على وزارة الصحة بغزة الى ان ما يقارب من ٤٧ الف مريض مسجلين لدى كشوفات الوزارة، و هم من ذوي الأمراض المزمنة، و يستفيد منهم ما يقرب من 22 ألف مريض، وباقي المرضى البالغ عددهم ما يقرب من 25 ألف مريض يتم تحويلهم إلى المستشفيات.

و اوضح أن الأعوام الأخيرة سجلت الأسوأ على القطاع الصحي بغزة، وجميع المساعدات الطبية التي وصلت القطاع من السلطة تتراوح بين 6- 7 مليون دولار في العام الواحد.

و أضاف: " في عام 2019 بلغ إجمالي حصة غزة ثلاث ملايين ومائتي ألف دولار فقط، ومنذ مطلع عام 2020 والبدء في مواجهة أزمة وباء كورونا حتى شهر سبتمبر وصل القطاع ما قيمته 2 مليون دولار".

و كشف البرش بأن الحصة الحقيقية لقطاع غزة من الأدوية والمهام الطبية الأخرى تبلغ قيمتها 40 مليون دولار حسب ما أُقرت في موازنة السلطة الفلسطينية من خلال الدكتور رياض الزعنون وزير الصحة الأسبق.

و أوضح أن سياسة التمييز بين غزة والضفة الغربية ومحاربة القطاع بمنع إدخال الأدوية اللازمة، خاصة ما يلزم لتأمين السكان ووقايتهم من فايروس كورونا، وحمايتهم من كافة الأمراض الأخرى التي تنتشر بالقطاع، و أن كل الخطط والبرامج التي تطرح من وزارة الصحة برام الله دون توفير المعدات الطبية والأدوية اللازمة، قد لا تحقق النجاح ولن تجد مخرجاً نحو النور.

و لفت البرش الى أن الوزارة بغزة تسخر معظم امكاناتها لتوفير كافة ما يلزم لتوفير العلاج اللازم لمرضى السرطان، لا سيما في ظل انتشار وباء كورونا وإغلاق المعابر، وسياسة المنع من السفر التي يمارسها الاحتلال بالتوازي.

و اكد البرش على ضرورة توفير حصة غزة بالكامل، ويترتب على ذلك البدء الفوري في إرسال الأدوية والمعدات الطبية للقطاع المحاصر.