فيضانات السودان تخلف مئات الضحايا والمشردين وانهيارات في المنازل

خلفت الفيضانات التي تشهدها عدة مناطق في السودان، أكثر من مئة ضحية، وإصابة العشرات، وتشريد مئات الآلاف من السكان، وانهيار عشرات آلاف المنازل بشكل جزئي او كلّي.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، قرر امس، اعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية، وأعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وشكل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات.

وذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن معدلات الفيضانات والأمطار المسجلة في السودان العام الجاري تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة عامي 1946 و1988، مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

وكانت وزارة المياه والري السودانية قد أعلنت أن منسوب النيل الأزرق ارتفع إلى 17.58 مترا (57 قدما)، ووصفته بأنه "مستوى تاريخي منذ بدء رصد النهر في العام 1902″، وكانت القمة السابقة 17.26 مترا.

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران ويستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا.