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الاحتلال يجرف أراضي في خربة زنوتا وواد الجوايا جنوب الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 12:19 - 07 سبتمبر 2020
تجريف أراضي المزارعين في الضفة تجريف أراضي المزارعين في الضفة
تقارير
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شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في خربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية، وواد الجوايا شرق يطا، جنوب الخليل في الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت خربة زنوتا قرب مستوطنة 'شمعة' المقامة على أراضي المواطنين، وبرفقتها عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية والجرافات، وقامت بتجريف اراض تعود ملكيتها لمواطنين من عائلتي جبارين والطل.

وفي السياق ذاته، شرعت قوات الاحتلال بتجريف اراضي المواطنين وتخريب شبكات المياه، بواد الجوايا قرب قرية التوانة شرق يطا جنوب الخليل.

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