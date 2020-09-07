إصابات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 27.1 مليون

كشفت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا اليوم الاثنين7/9/2020، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 27.1 مليون إصابة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة (0600 بتوقيت جرينتش)، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 27 مليونا و103 آلاف.

كما أظهرت أن عدد المتعافين اقترب من 14ر18 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 883 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.