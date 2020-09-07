لطمس الحقيقة..أمريكا أقحمت نفسها في تحقيقات مرفأ بيروت

قال النائب اللبناني السابق، ورئيس حركة الشعب، نجاح واكيم، إن أمريكا تسعى لطمس الحقيقة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

واكيم في تصريحات لقناة "الميادين قال أن "الأمريكيين أقحموا أنفسهم في التحقيقات لطمس الحقيقة، لأنهم متورطون في الانفجارات".

وتابع بقوله: "الأمريكيون هم من أداروا التفجير، والأيام ستثبت ذلك، فالتحقيق اللبناني لم يطلب تدخلا أمريكيا ولا فرنسيا، ولكن هيئة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (إف بي آي) أُقحمت من تلقاء نفسها في التحقيقات".

الجيش اللبناني يكشف مصير أطنان جديدة من "المادة التي سببت كارثة" مرفأ بيروت

وقال واكيم: "يريديون إخفاء الحقيقة في قضية تفجير المرفأ، كما جرى في اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي استخدمته أمريكا ضمن سياسة التهديد والعقوبات".

ووجه رئيس حركة الشعب رسالة إلى البطريرك الراعي قال فيها: "الأمريكيون يدفعون لبنان نحو فتنة، فكل مسيحيي الشرق لا يساوون عندهم برميل نفط واحد".

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس/ آب الجاري، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.

خلف الانفجار دمارا ماديا هائلا، بخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.