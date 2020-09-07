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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الاحتلال يواصل عزل 7 أسرى في "مجدو"في غرف ضيقة وسيئة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:29 - 07 سبتمبر 2020
سجون الاحتلال1 سجون الاحتلال1
تقارير
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أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين 7/9/2020، إن إدارة معتقل "مجدو" تواصل عزل 7 أسرى بظروف اعتقالية قاسية ومقلقة.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أن الأسرى المعزولين حالياً داخل زنازين "مجدو" هم: محمد جابر من رام الله، ووائل نعيرات من جنين، وعمر خرواط ووائل فنون وعماد البطران من الخليل، ووائل الجاغوب ومحمود عطا الله من نابلس.

ولفتت الهيئة أن إدارة السجن تسلب هؤلاء الأسرى أبسط حقوقهم الأساسية، حيث يتم زجهم داخل غرف ضيقة قذرة، سيئة التهوية والإنارة، وتمنعهم من التواصل مع العالم الخارجي وزيارة ذويهم.

وأضافت في ظل جائحة كورونا تتخذ إدارة المعتقل بحقهم سلسلة إجراءات تنكيلية، حيث لا توفر لهم أية مواد تنظيف أو معقمات، كما تتعمد القيام بما يسمى "الفحص الأمني" (دق الشبابيك) مرتين خلال اليوم، علما بأنه منذ ظهور الوباء أقدمت إدارات سجون الاحتلال على القيام بالفحص الأمني مرة واحدة فقط وذلك للتخفيف من مستوى الاحتكاك بين الأسرى والسجانين.

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