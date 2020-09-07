بلدية دير البلح تبحث أزمة المياه وسبل حلها

أكد رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة دياب الجرو اليوم الاثنين 7/9/2020، على سعي البلدية المستمر والدائم على حل مشكلة نقص المياه في المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بقسم المياه اليوم لمناقشة مشكلة المياه في جزء من منطقة المعسكر وآلية حلها بالإضافة إلى إيجاد آلية للعمل للاستمرار في تقديم المياه بشكل مستمر لمناطق المدينة.

من ناحيته تحدث م. أحمد تاية عن كميات المياه التي يتم ضخها عبر الشبكة العامة وخطوط المياه في منطقة المعسكر وآلية العمل المتبعة بالمنطقة.

وبين رئيس البلدية أن طواقم المياه تعمل بشكل مستمر لتذليل العقبات أمام وصول المياه للمواطنين، حيث تم مناقشة إمكانية تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق بحيث تتوافر المياه بما يلبي احتياجات المواطنين.

على الصعيد ذاته بحث رئيس البلدية مشكلة ساعات ضخ المياه في منطقتي العيادة وبلوك C بالمعسكر وسبل الحد من هذه المشكلة لمنع تفاقمها.